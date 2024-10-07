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        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması

        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:37
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        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması
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        Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama etkinliği düzenlendi.

        AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze ve bölgede gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

        Hızlı, geride kalan bir yılda İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirterek, "İsrail, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

        Aradan geçen sürede 17 bini çocuk, 11 bini kadın 42 binden fazla masumun şehit olduğunu hatırlatan Hızlı, "Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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