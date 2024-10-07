Manisa'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması

Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama etkinliği düzenlendi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze ve bölgede gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Hızlı, geride kalan bir yılda İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirterek, "İsrail, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.