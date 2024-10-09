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        Sarıgöl'de kadına şiddetle ilgili farkındalık programı düzenlendi

        Sarıgöl'de, "Kadına şiddet kader değildir" adlı sosyal farkındalık programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:37
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        Sarıgöl'de kadına şiddetle ilgili farkındalık programı düzenlendi
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        Sarıgöl'de, "Kadına şiddet kader değildir" adlı sosyal farkındalık programı yapıldı.

        Hayriye Ertürk Anadolu Lisesindeki programda kadına yönelik şiddet olaylarında hayatını kaybeden kadınlar, konuşmalar ve şiirlerle anıldı.

        Etkinliğe katılan öğrenci ve kadın öğretmenlere çiçekler takdim edildi.

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