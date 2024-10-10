Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde "ikide iki" yaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Sırbistan temsilcisi FMP'yi 101-97 mağlup eden ve ikide iki yapan Manisa Basket'te 43 sayı ile oynayan Saben Lee, organizasyonda bir maçta en fazla sayı atan iki isimden biri olarak kayıtlara geçti.

Saben Lee 43 sayılık performansıyla organizasyonda 22 Ocak 2019'da İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino formasıyla Banvit'e karşı 43 sayı ile oynayan Keifer Sykes'ın rekoruna ortak oldu.

UCAM Murcia'ya 36 sayı atan Saben Lee, dün de 43 sayı atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında 30 veya daha fazla sayı atan ilk oyuncu olarak dikkatleri çekti.

FMP maçından önce Javon Freeman-Liberty'nin NBA takımlarından Chicago Bulls'a transfer olduğunu açıklanan Manisa Basket'te Saben Lee'ye de transfer teklifleri bulunuyor. H Grubu'nda ikinci maçların ardından tek namağlup konumundaki Manisa Basket lider durumda bulunuyor. Manisa temsilcisi gruptaki 3. maçında 22 Ekim Salı günü Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek. - Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya: "Oyuncularımın performansından gurur duyuyorum" Manisa Basket Başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, yaptığı açıklamada, FMP karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Rakibimiz çok iyi çalıştırılan, yetenekli oyuncuları olan bir takım. Maçtan önce analizlerimizi yapmıştık, özellikle ikinci yarıda çok iyi reaksiyon verdik. Oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.