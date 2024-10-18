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        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa hapis cezası

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa, kasten yaralama suçundan 15 ay, hakaret suçundan da 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:23
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        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa hapis cezası
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa, kasten yaralama suçundan 15 ay, hakaret suçundan da 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Müşteki S.N.A. (19) ile avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Tanık olarak dinlenilen Ö.F. B, kavgayı gördüğünde ayırmak istediğini ancak sanığın elindeki sopayı çekerek aldığını ve kadına vurmaya başladığını, S.N.A'nın da "hamileyim" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Tanık E.Ç. de olay günü kadının sanığa hakaret ettiğini ve küfür içerikli sözler söylediğini anlattı.

        Savcı ise mütalaasında sanık Y.A'nın "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.A, işlediği suça itiraz etmediğini, S.N.A'nın küçük çocuğunu sürekli darbettiğini, alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti.

        Hakim, sanığa, alenen hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Karar sonrası adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan S.N.A'nın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davadan bekledikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

        Verilen kararı istinafa taşıyacaklarını aktaran Eraslan, "Sanığın tahliyesi nedeniyle yeniden başvurularımızı yapıp bununla ilgili daha ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Akhisar'da 16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, sanık tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası başlatılan soruşturmada polis ekiplerince yakalanan Y.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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