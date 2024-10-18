Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa hapis cezası

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa, kasten yaralama suçundan 15 ay, hakaret suçundan da 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müşteki S.N.A. (19) ile avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen Ö.F. B, kavgayı gördüğünde ayırmak istediğini ancak sanığın elindeki sopayı çekerek aldığını ve kadına vurmaya başladığını, S.N.A'nın da "hamileyim" diye bağırdığını duyduğunu belirtti. Tanık E.Ç. de olay günü kadının sanığa hakaret ettiğini ve küfür içerikli sözler söylediğini anlattı.

Savcı ise mütalaasında sanık Y.A'nın "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık Y.A, işlediği suça itiraz etmediğini, S.N.A'nın küçük çocuğunu sürekli darbettiğini, alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Hakim, sanığa, alenen hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - Duruşma sonrası açıklama Karar sonrası adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan S.N.A'nın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davadan bekledikleri sonucu alamadıklarını belirtti.