Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de cennet elması üretimi artıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde cennet elması üretiminin arttığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de cennet elması üretimi artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde cennet elması üretiminin arttığı belirtildi.

        İlçede Söğütçük, Mahmutlar, Çanakçı ve Ulacık mahallelerinde cennet elması yetiştiriliyor.

        Kadınlar imece usulü hasat ettikleri ürünleri, kabuklarını soyup sıcak suda bir süre beklettikten sonra kuruması için balkonlarına asıyor. Yaklaşık 15 gün askıda bekleyen cennet elmaları kuruduktan sonra çeşitli illerdeki alıcılara gönderiliyor.

        Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin iklim olarak cennet elması üretimine elverişli olduğunu ifade ederek, "İlçemizde son yıllarda cennet elması üretimi arttı. Özellikle Söğütçük mahallemizde kapama bahçe modeli ile üretim yoğun olarak yapılıyor." dedi.

        Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ise cennet elmasında üretimin son 5 yıldır ciddi şekilde arttığını, bu yıl rekoltenin 100 tona yaklaştığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        6 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı! "Şoför çekirdek çitliyordu!"
        6 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı! "Şoför çekirdek çitliyordu!"
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kar var!
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına çıkacak
        Manisa FK, Iğdır FK deplasmanına çıkacak
        Somaspor telafi istiyor
        Somaspor telafi istiyor
        Manisa'nın Demirci ilçesi, Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacak
        Manisa'nın Demirci ilçesi, Azerbaycan'ın Kuba kenti ile kardeş şehir olacak
        Akhisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Akhisar'da otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığa tahliye
        Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez hakkında hapis istemi
        Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez hakkında hapis istemi