Turgutlu'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.
Törene Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.
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