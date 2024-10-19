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        Turgutlu'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:42
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        Turgutlu'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

        Törene Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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