Şehzadeler'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri (Yunuslar) 2. Anafartalar Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde 20 uyuşturucu hap ele geçirilen O.Ç. (22) gözaltına alındı.
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