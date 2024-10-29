Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kula 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir yaptı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'in de katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'ndaki törende de öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Demirci Kaymakamlığında Kaymakamı Yavuz Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tebrikleri kabul etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve gösteriler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaymakam Güldoğan, konuşmasında, bayramı milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

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