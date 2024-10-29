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        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:48
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        Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

        Salihli'de, Kaymakam Ali Güldoğan'ın Kaymakamlıkta tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda devam etti.

        Kaymakam Güldoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Kaymakam Güldoğan, konuşmasında, bayramı milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Öğrencilerin gösteriler sunduğu törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Turgutlu

        Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Garnizon Komutanı vekili Yarbay Sargın Gençer ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve gösteriler sunuldu.

        Program geçit töreni ile sona erdi.

        - Demirci

        Demirci Kaymakamlığında Kaymakamı Yavuz Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tebrikleri kabul etti.

        Protokol üyeleri, tebriklerin kabulün ardından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadına geçti.

        Stadyumdaki törende çeşitli gösteriler sergilendi.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        - Sarıgöl

        Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'ndaki törende de öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Şehit Esin Akay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri gösterilerin sonunda Cumhuriyetin 101. yılı anısına barış ve kardeşlik güvercini uçurdu.

        Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'in de katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Alaşehir

        Alaşehir Şehir Stadı'nda Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

        Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Törende lise öğrencileri arasında 400 metrelik Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

        Gösterilerin sonunda öğrencilerin oluşturduğu 101. Yıl Tablosu alkış aldı.

        - Kula

        Kula 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir yaptı.

        Kaymakam Özdemir'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteriler yapıldı.

        Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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