Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı

Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 200 ilkokul öğrencisi zeybek oynadı.

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