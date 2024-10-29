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        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı

        Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 200 ilkokul öğrencisi zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:40
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        Manisa'da Cumhuriyet'in 101. yılında 200 öğrenci zeybek oynadı
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        Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 200 ilkokul öğrencisi zeybek oynadı.

        Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

        Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okundu, gösteriler sundu.

        Programın sonunda yaklaşık 200 öğrencinin, okul bahçesinde zeybek oynaması veliler ve izleyenlerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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