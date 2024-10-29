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        Demirci'de tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:21
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        Demirci'de tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Büyükkıran Mahallesi Ekizce mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 4 hektar tarım alanı zarar gördü.

        Hisar Kaplıcaları mevkisindeki tarım arazisinde de yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Söndürülen alevlerden 1 hektar tarım arazi etkilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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