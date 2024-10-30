Manisa'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Özel bir hastaneye kaldırılan Elşeher, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi Koyun Sokağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 J 6317 plakalı servisi minibüsü, 14 aylık Sümeyye Elşeher'e çarptı.

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