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        Manisa'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:52
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        Manisa'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi Koyun Sokağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 J 6317 plakalı servisi minibüsü, 14 aylık Sümeyye Elşeher'e çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Özel bir hastaneye kaldırılan Elşeher, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Servis şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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