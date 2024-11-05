Manisa'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

​​​​​​​Killik Mahallesi'ndeki bir zeytin işleme fabrikasının bahçesindeki plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

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