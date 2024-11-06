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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:58
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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Arda Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

        Üzerinde 67 sentetik ecza hap ele geçirilen Y.A (25) gözaltına alındı.

        Y.A. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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