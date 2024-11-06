Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Y.A. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri, Arda Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

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