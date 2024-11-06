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        Alaşehir'de tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:37
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        Alaşehir'de tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Badınca Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına Alaşehir Orman İşletme Şefliği ve Alaşehir İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1dönüm makilik alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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