Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, belirlenen 9 ev ve 3 araçta yaptığı aramada, 5 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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