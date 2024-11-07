Alaşehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çamlıbel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 arazöz, 2 tanker ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 dönüm çamlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.