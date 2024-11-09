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        Manisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:59
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        Manisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Akif Karaduman'ın (22) kullandığı 45 APK 523 plakalı motosiklet, gece saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı’nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Yola savrulan Karaduman ile motosikletteki Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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