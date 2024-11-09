Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan Gökhan Eller hakkında dava açıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Gökhan Eller, 23 Eylül'de boşanma sürecinde oldukları eşi Selda Eller ile mal paylaşımı sebebiyle kavga ettiklerini söyledi.

Eşi Selda Eller'in kendisini aldattığını ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını öne süren Eller, bu nedenle boşanma kararı aldıklarını ve aralarında yaptıkları protokole göre evin yüzde 60'ının kendisinde, yüzde 40'ının ise Selda Eller'de kalacağı konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Daha sonrasında iş çıkışı emniyetten arandığını ve eşinin kendisini hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendiğini anlatan Gökhan Eller, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisine 'senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım, bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım' dediğini ileri sürdü.