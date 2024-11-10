AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Selendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer katıldı.
Kongrede ilçe başkanlığı görevine Şafak Aydoğuş seçildi.
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