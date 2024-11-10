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        AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:09
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        AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Selendi 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Selendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer katıldı.

        Kongrede ilçe başkanlığı görevine Şafak Aydoğuş seçildi.

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