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        Dart için geliştirdiği kaydırmaz tabanlı ayakkabıyla ihracata başladı

        AHMET BAYRAM - Ayakkabı üretim ve ihracatında önde gelen merkezlerden Manisa'da faaliyet gösteren bir firma, kendi tasarımı ve Ar-Ge çalışmasıyla profesyonel dart sporcuları için kaydırmaz tabanlı ayakkabı üretmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:28
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        Dart için geliştirdiği kaydırmaz tabanlı ayakkabıyla ihracata başladı
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        AHMET BAYRAM - Ayakkabı üretim ve ihracatında önde gelen merkezlerden Manisa'da faaliyet gösteren bir firma, kendi tasarımı ve Ar-Ge çalışmasıyla profesyonel dart sporcuları için kaydırmaz tabanlı ayakkabı üretmeye başladı.

        Dart sporu için özel üretim yapan bir Alman spor giyim markasıyla yaklaşık 3 yıl önce işbirliği anlaşması yapan firma, AR-GE merkezinde, hassas atışlar yapan dart sporcularının ayaklarını zemine 3 noktadan sabitleme seçeneği sunan kaydırmaz taban geliştirdi.

        İlk etapta 20 bin çiftlik anlaşma imzalayan firma, tamamen yerli tasarımla hazırlanan dart ayakkabılarının üretimine başladı. Şehzadeler ilçesindeki fabrikada üretilen dart ayakkabıları, başta Almanya olmak üzere dünyada dart sporunun yaygın olduğu ülkelere ihraç ediliyor.

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, geniş bir ürün çeşidinde günlük 1000 çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip olduklarını, dış pazar odaklı farklı projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Dart ayakkabıları için 3 yıl önce başladıkları projenin ilk meyvelerini verdiğini, üretim ve ihracata başladıklarını bildiren Sarı, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile ABD'deki sporculara sunulan ayakkabının kısa sürede bu sporu yapanların ilk tercihi olacağını düşündüklerini kaydetti.

        Gücüne inandıkları projeye tasarımdan üretim ekiplerine kadar büyük emek verdiklerini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

        "Biz daha yolun başındayız. Şu an bizim için paradan ziyade bu işi dünyaya yaymak daha önemli. Çünkü Alman ortağımız bu işe çok ciddi bir yatırım yaptı. Sıfırdan başlanan bir projede, herhangi bir altyapı olmadan tamamıyla düşüncülerimizi ve fikirlerimizi birlikte hayata geçirdik. Proje meyvelerini vermeye başladı. Bugün ilk teslim edilen ürünler için 70 bin avro ihracat da yapsak rakamın küçüklüğü sorun değil. Biz geleceğine inandığımız için Alman firma da bize yatırım yaptı."

        Sarı, taban kalıbını tamamen düz olarak tasarladıkları ayakkabıda yürüyüş esnekliği olmadığını, kullanıcısına tam bir sabitleme imkanı sunduğunu söyledi.

        Alman firma yetkilisi Wolfgang Marx da dart sporunun hassas bir denge gerektirdiğini, sporcunun her zaman aynı duruşta ve sağlamlıkta olması gerektiğini belirterek, "15 yıldır Türkiye ile çalışıyorum. Bazı tedarikçilerden gelen ayakkabılarım var. Manisa'daki firma, kalitesi ve ayakkabı çeşidi nedeniyle bu proje için ilk tercihimiz oldu. Tam olarak aradığımız şeyi üretebiliyorlar. Bu nedenle ortaklaşa gelişmemiz ve üretmemiz gerçekten çok büyük bir katkı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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