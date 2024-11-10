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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Wriedt (Dk. 86 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe Taylan Altunkara)

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 64 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 55 Furkan Özhan)

        Goller: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Cissokho, Dk. 17 Oğuz Gürbulak, Dk. 42 Umut Erdem, Dk. 77 Hodzic, Dk. 90+2 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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