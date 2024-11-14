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        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı

        Salihli ilçesinde metruk binaların durumuna ilişkin Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:35
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        Salihli'de metruk binalar masaya yatırıldı
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        Salihli ilçesinde metruk binaların durumuna ilişkin Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlıktaki toplantıda metruk binaların yıkımları, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve metruk binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili konular ele alındı.

        Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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