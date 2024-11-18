Bozdağ'ın sonbahar renkleri ziyaretçilerini bekliyor

Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan bölge, görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Bozdağ üzerindeki Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi, dere ve kanyonlarıyla doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor.

İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'da sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyanan ağaçlar güzel manzaralar oluşturuyor.

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