Manisa'da kazada hayatını kaybeden infaz koruma personeline vefa

İnşaatın malzeme desteğinin ise Gök'ün mesai arkadaşları tarafından karşılandığı belirtildi.

Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta girişlerini kolaylaştırmak ve sağlık personellerinin soğuktan etkilenmemelerini sağlamak üzere Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki iş yurtları inşaat kolunda giriş holü imal edildi.

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