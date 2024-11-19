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        Manisa'da kazada hayatını kaybeden infaz koruma personeline vefa

        Demirci Devlet Hastanesi girişine yaptırılan hole trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru Oğuzhan Gök'ün adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:32
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        Manisa'da kazada hayatını kaybeden infaz koruma personeline vefa
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        Demirci Devlet Hastanesi girişine yaptırılan hole trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru Oğuzhan Gök'ün adı verildi.

        Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta girişlerini kolaylaştırmak ve sağlık personellerinin soğuktan etkilenmemelerini sağlamak üzere Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki iş yurtları inşaat kolunda giriş holü imal edildi.

        Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki giriş holüne mayıs ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel Oğuzhan Gök'ün adı verildi.

        İnşaatın malzeme desteğinin ise Gök'ün mesai arkadaşları tarafından karşılandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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