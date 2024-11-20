Manisa'da evinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, şarjör ve 300 fişek bulundu.
Gözaltına alınan O.M. (66) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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