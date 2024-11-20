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        Manisa'da evinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:15
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        Manisa'da evinde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, şarjör ve 300 fişek bulundu.

        Gözaltına alınan O.M. (66) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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