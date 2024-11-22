Salihli'de otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
O.T. (59) yönetimindeki 10 ACT 769 plakalı otomobil, Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi geçişinde M.B'nin (35) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışma sonucu yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ile bu araçtaki R.H. (29) yaralandı.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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