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        Salihli'de otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:13
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        Salihli'de otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        O.T. (59) yönetimindeki 10 ACT 769 plakalı otomobil, Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi geçişinde M.B'nin (35) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çarpışma sonucu yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ile bu araçtaki R.H. (29) yaralandı.

        Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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