Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 sentetik ecza, 172 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram kubar esrar ile kaçak tütün ürünleri ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutukladı.
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