Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 sentetik ecza, 172 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram kubar esrar ile kaçak tütün ürünleri ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

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