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        Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:13
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        Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 bin 8 sentetik ecza, 172 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram kubar esrar ile kaçak tütün ürünleri ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutukladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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