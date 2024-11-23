Sarıgöl'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iddiaya göre temizlik yaptığı av tüfeğinin ateş alması sonucu boynundan yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iddiaya göre temizlik yaptığı av tüfeğinin ateş alması sonucu boynundan yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Beyharmanı Mahallesi'nde yaşayan İ.K'nin (74) evinde av tüfeğiyle yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede boynundan yaralanan İ.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.K'nin oğlu M.K'nın ifadesinde babasının odada tüfek temizlediği sırada patlama sesi duyduklarını, kanlar içinde görünce ambulansı aradıklarını söylediği öğrenildi.
Öte yandan olay yerinde tüfek temizleme malzemeleri bulunduğu da belirlendi.
İ.K'nın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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