Sarıgöl'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

Beyharmanı Mahallesi'nde yaşayan İ.K'nin (74) evinde av tüfeğiyle yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iddiaya göre temizlik yaptığı av tüfeğinin ateş alması sonucu boynundan yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.