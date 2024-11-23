Turgutlu'da minibüsün üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerindeki bir ağaç, minibüsün üzerine devrildi.
Minibüste hasara neden olan ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Öte yandan enerji iletim hatlarının kopması nedeniyle bazı sokaklarda da elektrik kesintileri yaşandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.