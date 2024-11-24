Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

Belediye ekipleri, bölge sakinlerinin mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında bölge beyaza büründü.

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