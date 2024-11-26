Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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