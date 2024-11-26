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        Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:32
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        Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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