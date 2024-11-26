Manisa'da terör örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.

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