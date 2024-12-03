Kırkağaç'ta Engelliler Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kırkağaç Engelliler Derneği tarafından, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş dernek binasından başladı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Dernek Başkanı Yaşar Yılmaz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Her bireyin engelli adayı olduğunu belirten Kaymakam Oktay, "Engelli kardeşlerimizin belirli günlerde değil, her zaman yanlarında olmalıyız. Onların günlük hayatta yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları tespit edip gidermek bizim önceliğimizdir." dedi.