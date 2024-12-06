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        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:53
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        Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kazım Kaplan'ın kullandığı 45 FJ 672 plakalı hafif ticari araç, dün gece Üçpınar Mahallesi yakınlarında, lastik değişimi için yol kenarına park edilen kuru üzüm yüklü 45 EJ 213 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Şerif Sevben'in (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ve aynı araçtaki Fadime Bozkaplan, Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Traktör sürücüsü Mehmet Ç, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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