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        Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:35
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        Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden H.U'nun ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 71 tabanca mermisi ve 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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