Manisa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden H.U'nun ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 71 tabanca mermisi ve 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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