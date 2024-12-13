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        Demirci Alaağaç Barajı su tutmaya başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan Alaağaç Barajı, 4 bin 100 dekar araziyi sulayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:46
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        Demirci Alaağaç Barajı su tutmaya başladı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan Alaağaç Barajı, 4 bin 100 dekar araziyi sulayacak.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada barajdaki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

        Barajın Manisalı üreticilere hayırlı olmasını dileyen Balta, şunları kaydetti:

        "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 40,5 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 3 milyon 600 bin metreküp su depolayacağız. 4 bin 100 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağız. Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına sahip olacak. Barajla çiftçilerimizin sulama maliyetleri de düşecek. Çiftçimiz 2024 yılı rakamlarıyla yıllık 34 milyon 850 bin lira daha fazla kazanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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