Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tıra çarparak devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tıra çarparak devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Balıkesir'den Akhisar'daki fabrikaya işçi götürdüğü öğrenilen V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı minibüs, Gelenbe Mahallesi kısmında aynı yöne giden O.B. idaresindeki 34 EDP 286 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 5 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Burak Saydam (21), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Demirci Alaağaç Barajı su tutmaya başladı
        Demirci Alaağaç Barajı su tutmaya başladı
        Kırkağaç'ta "Sağlık Buluşması" düzenlendi
        Kırkağaç'ta "Sağlık Buluşması" düzenlendi
        Manisa FK'da yönetim istifa etti, birleşme süreci başladı
        Manisa FK'da yönetim istifa etti, birleşme süreci başladı
        Turgutlu'da 7 yılda 14 bin 409 kişi denetimli serbestlikten yararlandı
        Turgutlu'da 7 yılda 14 bin 409 kişi denetimli serbestlikten yararlandı
        Manisa FK zorlu deplasmanda
        Manisa FK zorlu deplasmanda
        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü