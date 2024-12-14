Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi

        AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresinde, ilçe başkanlığına Hakkı Uyar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırkağaç 8. Olağan İlçe Kongresinde, ilçe başkanlığına Hakkı Uyar seçildi.

        Kongre, Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

        Tek liste ile gidilen kongrede Hakkı Uyar, kullanılan 68 oyun tamamını alarak ilçe başkanı oldu.

        Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan şüpheli tutuklandı
        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı (2)
        Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı (2)
        Husumetlisini sığındığı iş yerinde öldüren şüpheli ile beraberindeki 4 kişi...
        Husumetlisini sığındığı iş yerinde öldüren şüpheli ile beraberindeki 4 kişi...
        Bıçaklı 'gasp' girişiminde yaralı olarak kurtulan taksici, o anları anlattı
        Bıçaklı 'gasp' girişiminde yaralı olarak kurtulan taksici, o anları anlattı
        Somaspor, Başkent'te terleyecek
        Somaspor, Başkent'te terleyecek
        Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi
        Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi