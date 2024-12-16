Salihli'de traktörle çarpışan motosikletli yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E. Ö, (21) yönetimindeki 45 ARG 333 plakalı motosiklet, Kabazlı Mahallesinde H.Ö'nin kullandığı (47) 16 H 0913 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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