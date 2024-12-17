Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

        Evde yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 0,51 gram kokain, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi bulundu.

        Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Emeklilik dilekçesinde karar zamanı
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        Fransa'ya giden kuru incirde de ‘zehirli ve kanserojen’ madde
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        "Bu dönemde ne tehlikeli değil ki?"
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Suriye' mesajı
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Alaşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Salihli'de traktörle çarpışan motosikletli yaralandı
        Salihli'de traktörle çarpışan motosikletli yaralandı
        Manisa Basket düze çıktı
        Manisa Basket düze çıktı
        Manisa Basket - Merkezefendi Yukatel Belediyesi Basket: 80-75
        Manisa Basket - Merkezefendi Yukatel Belediyesi Basket: 80-75
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Manisa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı