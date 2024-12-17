Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, 0,51 gram kokain, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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