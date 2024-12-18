Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Araç sürücüsü M.Y. (34) ile yanındaki M.Ö. (34) ve F.E. (27) gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi yakınlarından şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve mermi ele geçirdi.

Zanlının evinden yapılan aramada 150 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

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