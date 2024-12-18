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        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:14
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        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.G'nin (26) evine operasyon düzenledi.

        Zanlının evinden yapılan aramada 150 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi yakınlarından şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada 10 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve mermi ele geçirdi.

        Araç sürücüsü M.Y. (34) ile yanındaki M.Ö. (34) ve F.E. (27) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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