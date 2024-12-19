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        Salihli Kaymakamı Güldoğan mahalleleri ziyaret etti

        Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:52
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        Salihli Kaymakamı Güldoğan mahalleleri ziyaret etti
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        Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaymakam Güldoğan, Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahallelerini ziyaret etti.

        Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güldoğan, sorun ve talepleri dinledi, muhtarlardan bilgi aldı.

        Güldoğan, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılıp takip edileceğini belirtti.

        Mahalle ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de katıldı.

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