Salihli Kaymakamı Güldoğan mahalleleri ziyaret etti

Güldoğan, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılıp takip edileceğini belirtti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güldoğan, sorun ve talepleri dinledi, muhtarlardan bilgi aldı.

Kaymakam Güldoğan, Kemerdamları, Süleymaniye ve Eldelek mahallelerini ziyaret etti.

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