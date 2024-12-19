Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanık Gökhan Eller'in yargılanmasına başlandı.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, yakınları, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Canşahin, babası Mustafa Durmaz ve taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sanık Gökhan Eller, mahkemedeki savunmasına maktul Selda Eller'in ailesi ve kendi ailesinden özür dileyerek başladı. 2002 yılında ilk kez evlendiği Selda Eller'in kendisini aldattığını öğrendiği iddia eden sanık, bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve 2018'de boşandıklarını ancak 2 çocuğunun küçük yaşta olması ve eşini sevdiği için 2019 yılında yeniden evlendiklerini söyledi.

İkinci kez evlendiklerinde ilk evliliklerinde yaşadıkları sorunların devam ettiğini, eşinin şüpheli davranışlar sergilediğini ve yine kendisini aldattığını öne süren Eller, bu yılın ağustos ayında ikinci kez boşanma kararı aldıklarını, mal paylaşımı için aralarında protokol yaptıklarını ve boşanma sürecini başlattıklarını belirtti. Olay günü emniyetten arandığını ve eşinin kendisi hakkında "uzaklaştırma kararı" aldırdığını öğrendiğini anlatan sanık, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eve vardığında eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisini "bütün mal varlığını alacağını ve en yakın arkadaşıyla birlikte olacağını söyleyerek" tahrik ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine o sırada oğlunun pantolonunun eline geçtiğini belirten sanık, bu pantolonla Selda Eller'in boğazını sıkmaya başladığını, 3-4 saniye sonra kadının yere düştüğünü, yerdeyken burun ya da ağzından kan geldiğini ve kendisinin evden çıktığında hala nefes aldığını gördüğünü belirtti. Bu sırada bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü anlatan Gökhan Eller, "Selda'yı boğdum, halen yaşıyor, eve ambulans gönder, ben karakola teslim olmaya gidiyorum." dediğini aktardı.

Sanık Gökhan Eller, olay yerinde maktul Selda Eller'in cep telefonunun bulunamamasıyla ilgili yöneltilen soruya, "Eşimin telefonu bulunamadı. Evden çıkarken yanıma aldım ve karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu." diye konuştu.

Daha sonra maktul Selda Eller'in babası Mustafa Durmaz tanık olarak ifade verdi. Durmaz ifadesinde damadının, evliliğinin ilk günlerinde bile evinin ve kızının bakımını ihmal ettiğini söyledi. Olaydan 2 gün önce damadı ile torununun kendisini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Ben torunuma 100 lira harçlık uzattığımda, torunum çekindi ve almadı. Orada Gökhan bana torununu son kez sev. Hem torununa hem de kızın Selda’ya hasret kalacaksın. O an televizyonda bir kadın cinayeti programı vardı. Sanırım Müge Anlı’yı izliyorduk. Bize dönerek, ‘Bizimde sonumuz böyle olacak’ dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ali Arslan da sanığın tasarlayarak işlediği cinayeti ortada bir aldatma durumu ve tahrik varmış gibi kurgulayarak ceza indirimi almayı çalıştığını belirterek, "Sanığın cinayet öncesi ve sonrasında yaptıkları aslında cinayeti tasarladığı çok açık bir şekilde ortada. Sanığın indirimsiz bir şekilde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların da dinlenilmesi, HTS kayıtları ile diğer delillerin incelenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 18 Şubat'a ertelenmesine karar verdi. - Duruşma öncesi açıklama Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, duruşma öncesi adliye önünde mağdur aileyle bir araya geldi.

Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetin son bulmasını istediklerini belirterek, kadınları işlettiği fabrikalarda, yaptığı icraatlarla ve ülkenin en iyi kademelerinde görmek istediklerini söyledi. Kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Zeyrek, "Onların haklarını savunacak bir büyükşehir belediyesi ve onun başkanı var. Biz artık, son bulsun diyoruz, artık hiçbir evlat, anne ya da baba kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın, içi kan ağlamasın istiyoruz. Bugün adliyede hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik. İnşallah az sonra görülecek davayla bu suçu işleyen cani en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ülkemize de bir örnek olacaktır. Artık bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

Baba Mustafa Durmaz da kızının sanık için ömrünü verdiğini anlatarak, "Kızım saçını süpürge etti bunun için. Adam olsun diye, meğerse kendisi hainmiş, katilin teki, gün yüzü görmesin. İki torunumu hem annesiz hem babasız bıraktı, kendisi de hapislerde çürüsün." diye konuştu. Anne Zehra Canşahin, sanık Gökhan Eller'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

- Olay Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül'de 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.