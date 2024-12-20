Manisa'da 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Olaya karıştığı tespit edilen K.D, F.A. ve G.D. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

S.B. ve M.Ö. Manisa'da saklandıkları evde, H.S.K. ise görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde sahte kimlikle yakalandı. H.S.K'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin S.B, M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K. olduğu tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14 Aralık'ta Muradiye Mahallesi'nde hareket halindeki otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

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