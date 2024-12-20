Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14 Aralık'ta Muradiye Mahallesi'nde hareket halindeki otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin S.B, M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K. olduğu tespit edildi.

        S.B. ve M.Ö. Manisa'da saklandıkları evde, H.S.K. ise görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde sahte kimlikle yakalandı. H.S.K'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından sabıkası olduğu belirtildi.

        Olaya karıştığı tespit edilen K.D, F.A. ve G.D. de gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Savaş alanından AI eğitimine
        Savaş alanından AI eğitimine
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        2 kişinin yaralandığı olayda kaçan şüpheli, 300 saatlik kamera görüntüsü so...
        2 kişinin yaralandığı olayda kaçan şüpheli, 300 saatlik kamera görüntüsü so...
        Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı
        Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap kurtarılamadı
        Manisa'da evde yangın: 2 ölü
        Manisa'da evde yangın: 2 ölü
        Manisa FK'da devir gerçekleşti
        Manisa FK'da devir gerçekleşti
        Manisa'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Manisa'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca: Oğlumun pantolonuyla boğdum
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca: Oğlumun pantolonuyla boğdum