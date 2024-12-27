Demirci'de park halindeki otomobil yandı

Secaattin Mahallesi Atıf Akın Caddesi'nde Nusrel Cankazak'a ait park halindeki 45 PT 921 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

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