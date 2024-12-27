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        Demirci'de park halindeki otomobil yandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:05
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        Demirci'de park halindeki otomobil yandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Secaattin Mahallesi Atıf Akın Caddesi'nde Nusrel Cankazak'a ait park halindeki 45 PT 921 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otomobilde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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