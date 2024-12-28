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        Akhisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:09
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        Akhisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin iş yeri ve evinde kaçak ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 78 litre sahte alkol, 40 bin makaron, 25 kilogram tütün ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

        H.C.K. gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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