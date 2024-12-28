Akhisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 78 litre sahte alkol, 40 bin makaron, 25 kilogram tütün ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin iş yeri ve evinde kaçak ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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