Salihli'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan M.O'ya ruhsatsız silah bulundurmaktan da 9 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, 1 dedektör ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.O'nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

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