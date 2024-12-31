Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan İ.C'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.

        Aramada 667 sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı

        Benzer Haberler

        Manisa Basket – Beşiktaş: 94-88
        Manisa Basket – Beşiktaş: 94-88
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salihli'de av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheliye para cezası
        Salihli'de av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheliye para cezası
        Manisa'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakaland...
        Manisa'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakaland...
        Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 525 milyon doları aştı
        Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 525 milyon doları aştı
        Manisa'da 26 bin 60 makaron ele geçirildi
        Manisa'da 26 bin 60 makaron ele geçirildi