Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan İ.C'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.
Aramada 667 sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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