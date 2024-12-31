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        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:27
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        Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K. (22) ve N.K'yi durdurdu.

        Yapılan aramada 54 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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