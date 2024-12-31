Salihli'de sentetik eczayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K. (22) ve N.K'yi durdurdu.
Yapılan aramada 54 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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