Mühendisliği bırakan genç girişimci devlet desteğiyle tarım işletmesi kurdu

AHMET BAYRAM - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi babasından esinlenerek kamudaki işini bırakıp meyve ve sebze kurutma tesisi kuran Ahmet Ünlü, 50 kişiye iş imkanı sundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.