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        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan ve arkasından gelen bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 20:40 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:40
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        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan ve arkasından gelen bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Arlan'ın kullandığı 45 ATF 208 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Akçapınar Mahallesi geçişinde, iddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Arlan'a arkadan gelen bir otomobil de çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Arlan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İbrahim Arlan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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