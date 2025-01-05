Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim Arlan'ın kullandığı 45 ATF 208 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Akçapınar Mahallesi geçişinde, iddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Arlan'a arkadan gelen bir otomobil de çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan ve arkasından gelen bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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